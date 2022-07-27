200,300,400 bin TL'ye lüks KELEPİR daireler! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank'tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!

Türkiye'nin iki büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank uygun fiyatlı evleri kendi resmi internet siteleri üzerinden satışa çıkartıyor. Bu anlamda uygun ev arayan vatandaşların yeni adresi bankalar oluyor. İşte devlet bankaları tarafından ilana koyulan fırsat daireler...