200,300,400 bin TL'ye lüks KELEPİR daireler! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank'tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!
Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank'tan satılık ucuz daire ilanları yayınlandı. Piyasa fiyatından oldukça uyguna satılan daireler ise büyük ilgi gördü! İşte o ilanlar...
Kayapınar Peyas Mh. 84 m2 İşyeri
Diyarbakır / Kayapınar / Peyasİşyeri - Dükkan & Mağaza 84 m2 G. No: 15666
Tuğ Mahallesi'nde Özel Amaçlı Depo
Bitlis / Tatvan / Tuğİşyeri - Dükkan & Mağaza 185 m2 G. No: 16341
Tekirdağ Süleymanpaşa'da İş Yeri
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Çiftlikönüİşyeri - Dükkan & Mağaza 27 m2 G. No: 1794
170.000 TL
Yeni Mah'de 33 m² Dükkan
Mardin / Kızıltepe / Yenimahalleİşyeri - Dükkan & Mağaza 33 m2 G. No: 10405
Şahintepe Mahallesi'nde Dükkan
Gaziantep / Şahinbey / Şahintepeİşyeri - Dükkan & Mağaza 184 m2 G. No: 18066
Terakki Mahallesi'nde;3+1 daire
Zonguldak / Merkez / TerakkiKonut - Apartman Dairesi 110 m2 G. No: 18142
Mardin / Kızıltepe / Yeni Mah.
İşyeri - Dükkan & Mağaza
15 m2 G. No: 17077
36.000 TL
Ordu / Kumru / SamurKonut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 14887
144.000 TL
Elazığ / Kovancılar / İsmet PaşaKonut - Apartman Dairesi 115 m2 G. No: 18005
190.000 TL
Erzurum / Horasan / Adnan MenderesKonut - Apartman Dairesi 140 m2 G. No: 16655
157.500 TL
Ankara / Akyurt / YıldırımKonut - Apartman Dairesi 130 m2 G. No: 17854
400.000 TL
Bitlis / Merkez / AtatürkKonut - Apartman Dairesi 95 m2 G. No: 11856
70.000 TL
Kars / Merkez / ŞehitlerKonut - Apartman Dairesi 142 m2 G. No: 18111
Şanlıurfa / Akçakale / Fatih Sultan MehmetKonut - Apartman Dairesi 110 m2 G. No: 18008
250.000 TL
260.000 TL
225.000 TL
420.000 TL