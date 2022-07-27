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Haberler Güncel 200,300,400 bin TL'ye lüks KELEPİR daireler! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank'tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!

200,300,400 bin TL'ye lüks KELEPİR daireler! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank'tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!

Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank'tan satılık ucuz daire ilanları yayınlandı. Piyasa fiyatından oldukça uyguna satılan daireler ise büyük ilgi gördü! İşte o ilanlar...

takvim.com.tr
27.07.2022 10:57 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:06
200,300,400 bin TL’ye lüks satılık konutlar! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank’tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!

Türkiye'nin iki büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank uygun fiyatlı evleri kendi resmi internet siteleri üzerinden satışa çıkartıyor. Bu anlamda uygun ev arayan vatandaşların yeni adresi bankalar oluyor. İşte devlet bankaları tarafından ilana koyulan fırsat daireler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
200,300,400 bin TL’ye lüks satılık konutlar! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank’tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!

Kayapınar Peyas Mh. 84 m2 İşyeri

Diyarbakır / Kayapınar / Peyasİşyeri - Dükkan & Mağaza 84 m2 G. No: 15666

301.000 TL

Tuğ Mahallesi'nde Özel Amaçlı Depo

Bitlis / Tatvan / Tuğİşyeri - Dükkan & Mağaza 185 m2 G. No: 16341

142.000 TL

Tekirdağ Süleymanpaşa'da İş Yeri

Tekirdağ / Süleymanpaşa / Çiftlikönüİşyeri - Dükkan & Mağaza 27 m2 G. No: 1794

170.000 TL

Yeni Mah'de 33 m² Dükkan

Mardin / Kızıltepe / Yenimahalleİşyeri - Dükkan & Mağaza 33 m2 G. No: 10405

38.500 TL

Şahintepe Mahallesi'nde Dükkan

Gaziantep / Şahinbey / Şahintepeİşyeri - Dükkan & Mağaza 184 m2 G. No: 18066

1.255.000 TL

Terakki Mahallesi'nde;3+1 daire

Zonguldak / Merkez / TerakkiKonut - Apartman Dairesi 110 m2 G. No: 18142

210.000 TL
200,300,400 bin TL’ye lüks satılık konutlar! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank’tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!

Yeni Mah'de 33 m² Dükkan

Mardin / Kızıltepe / Yeni Mah.

İşyeri - Dükkan & Mağaza

15 m2 G. No: 17077

36.000 TL

Samur Mah. 100 m2 Apartman Dairesi

Ordu / Kumru / SamurKonut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 14887

144.000 TL

200,300,400 bin TL’ye lüks satılık konutlar! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank’tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!
İsmet Paşa Mahallesi'nde Mesken

Elazığ / Kovancılar / İsmet PaşaKonut - Apartman Dairesi 115 m2 G. No: 18005

190.000 TL

Adnan Menderes Mahallesi'nde Konut

Erzurum / Horasan / Adnan MenderesKonut - Apartman Dairesi 140 m2 G. No: 16655

157.500 TL

Yıldırım Mahallesi'nde Konut

Ankara / Akyurt / YıldırımKonut - Apartman Dairesi 130 m2 G. No: 17854

400.000 TL

Atatürk Mahallesi'nde 95 m² Mesken

Bitlis / Merkez / AtatürkKonut - Apartman Dairesi 95 m2 G. No: 11856

70.000 TL

200,300,400 bin TL’ye lüks satılık konutlar! Devlet Bankaları paylaştı! Ziraat, Halkbank’tan satılık 2+1, 3+1 ucuz daire fırsatı! Bu fırsat kaçmaz!
Kars Merkez'de Mesken

Kars / Merkez / ŞehitlerKonut - Apartman Dairesi 142 m2 G. No: 18111

Gökiniş Mahallesi'nde Müstakil EvYozgat / Sorgun / GökinişKonut - Müstakil Ev 260 m2 G. No: 18029
Şanlıurfa Akçakale'de Daire

Şanlıurfa / Akçakale / Fatih Sultan MehmetKonut - Apartman Dairesi 110 m2 G. No: 18008

İhsaniye Mahallesi'nde MeskenGiresun / Bulancak / İhsaniyeKonut - Apartman Dairesi 75 m2 G. No: 17855

250.000 TL

260.000 TL

225.000 TL

420.000 TL

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