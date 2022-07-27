Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü hakkında rehber! Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Dünya koronavirüsten henüz kurtulamamışken yeni bir virüsle alarma geçti. DSÖ'nün açıklamalarına göre en çok İspanya'da görülen maymun çiçeği virüsü hakkında Sağlık Bakanlığı rehber hazırladı. Peki maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
27.07.2022 11:51 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:51
Başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınına karşı Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.
Rehberde Maymun Çiçeği'nin; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterdiği bir kez daha hatırlatıldı.
'Maymun Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olur'' denildi.
Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü.