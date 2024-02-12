2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! Gün boyu tokluk veriyor

Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor. Karatay, bu besinlerin kilo kontrolü sağlamak, tokluk hissi vermek ve sağlıklı bir diyet için ideal seçenekler olduğunu belirtiyor. İşte o besinler...
EKMEK YERİNE CEVİZ!
Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmenin önerdiği bir diyet stratejisi olduğunu vurguluyor. 4 adet cevizin, ekmek isteğini azaltabileceğini ifade eden uzman, cevizin uzun süre tokluk hissi sağladığını, ayrıca hafızayı güçlendirebileceğini, depresyona karşı koruyabileceğini, sperm kalitesini artırabileceğini ve kansere karşı etkili olabileceğini söylüyor.
YUMURTA DİYETİ İDEAL SEÇENEK
Prof. Dr. Canan Karatay, yumurtanın da zayıflamak isteyenler için ideal bir seçenek olduğunu belirtiyor. Yumurta ve tereyağının kombinasyonuyla elde edilen enerjinin, kişiyi 24 saat boyunca tok tutabileceğini ifade ediyor.