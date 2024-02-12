2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! Gün boyu tokluk veriyor

1 Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor. Karatay, bu besinlerin kilo kontrolü sağlamak, tokluk hissi vermek ve sağlıklı bir diyet için ideal seçenekler olduğunu belirtiyor. İşte o besinler...

2 EKMEK YERİNE CEVİZ! Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmenin önerdiği bir diyet stratejisi olduğunu vurguluyor. 4 adet cevizin, ekmek isteğini azaltabileceğini ifade eden uzman, cevizin uzun süre tokluk hissi sağladığını, ayrıca hafızayı güçlendirebileceğini, depresyona karşı koruyabileceğini, sperm kalitesini artırabileceğini ve kansere karşı etkili olabileceğini söylüyor.