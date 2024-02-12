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2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! Gün boyu tokluk veriyor

Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konularında yaptığı açıklamalarla tanınan Karatay, iki besibn sayesinde tok kalmanın formülünü açıkladı. İşte kahvaltıda tüketildiğinde gün boyu acıkmamanızı sağlayan o besin...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 22:07 Güncelleme 12 Şubat 2024, 22:10
2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! Gün boyu tokluk veriyor 1

Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalar gündemi sarsmaya devam ediyor. Karatay, bu besinlerin kilo kontrolü sağlamak, tokluk hissi vermek ve sağlıklı bir diyet için ideal seçenekler olduğunu belirtiyor. İşte o besinler...

2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! Gün boyu tokluk veriyor 2

EKMEK YERİNE CEVİZ!

Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmenin önerdiği bir diyet stratejisi olduğunu vurguluyor. 4 adet cevizin, ekmek isteğini azaltabileceğini ifade eden uzman, cevizin uzun süre tokluk hissi sağladığını, ayrıca hafızayı güçlendirebileceğini, depresyona karşı koruyabileceğini, sperm kalitesini artırabileceğini ve kansere karşı etkili olabileceğini söylüyor.

2 tane yiyin 24 saat tok kalın! Ünlüleri 0 bedene düşüren Canan Karatay kahvaltısı! Gün boyu tokluk veriyor 3

YUMURTA DİYETİ İDEAL SEÇENEK

Prof. Dr. Canan Karatay, yumurtanın da zayıflamak isteyenler için ideal bir seçenek olduğunu belirtiyor. Yumurta ve tereyağının kombinasyonuyla elde edilen enerjinin, kişiyi 24 saat boyunca tok tutabileceğini ifade ediyor.

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