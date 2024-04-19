Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | TÜİK çocuk istatistiklerini açıkladı: AB'ye üye ülkelerden daha yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, nüfusumuz 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 206 bin 34 oldu. Çocuk nüfus oranının 2030'da yüzde 25,6, 2040'ta yüzde 23,3, 2060'ta yüzde 20,4, 2080'de yüzde 19 olacağı öngörüldü İşte il il Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip illeri ile şehir şehir çocuk, yaşlı ve orta yaş nüfusu…