Sevgililer Günü'ne çok yakışan lezzet önerileri! 14 Şubat yemek menüsü ve tarifleri! Peynir tabağı, sufle, pesto soslu makarna...

Aşkın en yoğun hissedildiği günlerden biri olan Sevgililer Günü, sevgilinizle paylaşacağınız özel anlarla daha da anlamlı hale getirilebilir. 14 Şubat 2024'te, sevgilinize olan aşkınızı ifade etmenin ve bu özel günü kutlamanın en güzel yollarından biri, onunla beraber romantik bir akşam yemeği hazırlamak ve unutulmaz bir deneyim yaşamaktır. Bu özel akşam için hazırlayabileceğiniz özel menü ve lezzetli tarifler, sevgilinizle geçireceğiniz zamanı eşsiz kılacak. Ayrıca, bu romantik jestinizi tamamlayacak 14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri ile sevgilinizi şımartabilirsiniz.
Aşkın en güzel anlarını paylaşmak için Sevgililer Günü'ne özel bir yemek deneyimi yaşamaya ne dersiniz? İşte size, sevgilinizle birlikte lezzetli bir akşam geçirmeniz için önerilen romantik yemek menüsü ve tatlı tarifleri...
ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ
Malzemeler:
100g bitter çikolata
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
1/4 su bardağı un
Yarım çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
Tuz
Hazırlık:
Fırını 200°C'ye ısıtın.
Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.
Şeker, yumurtaları ekleyip iyice çırpın.
Unu ekleyip karıştırın.
Vanilin ve bir tutam tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Sufle kaplarını yağlayın ve içlerine hazırladığınız karışımı paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Fırından çıkan sufleleri hemen servis yapın, üzerine pudra şekeri serpiştirip sıcakken servis edin.
CEVİZLİ NARLI SALATA TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı nar taneleri
Yarım su bardağı ceviz içi, iri doğranmış
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş rendelenmiş sarımsak
Tuz ve karabiber
Yarım limonun suyu
Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
Hazırlık
Haşlanmış nohutları geniş bir kaseye alın.
Nar taneleri ve doğranmış ceviz içini ekleyin.
Ayrı bir kapta süzme yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
Hazırlanan yoğurtlu sostan nohutlu karışımın üzerine ekleyin.
Yarım limonun suyuyla salatayı canlandırın.
Taze nane yaprakları ile süsleyip hafifçe karıştırın.
Salatayı buzdolabında bir süre dinlendirip soğuk servis yapın.