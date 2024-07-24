+18 paylaşımları ve gizemli partileri nedeniyle tutuklanmıştı! ’Fergio House’ olayında yeni gelişme

Güvenlik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip devam ediyor.
Güvenlik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip devam ediyor.
Bu takiplerden birisi de İstiklal Caddesi'nde sahte 1 dolar dağıtmalarıyla gündeme gelen "Fergio House" çetesiydi.
15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
"2 BİN ADET SAHTE 100 DOLARLIK BANKNOTA EL KONULDU"
Operasyon kapsamında; Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların, organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı.
Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alındı. Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.
HELİKOPTERLE AYRILDI
Show Haber'in haberine göre; olayda yeni bir gelişme yaşandı.
3 yıla kadar hapsi istenen F.G.serbest kaldı. İki korumayla cezaevinden çıkan F.G helikopterle ayrıldı.
FERGİO HOUSE NEDİR?
Fergio House, X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaşım yapan ve biyografisinde "Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyanın kapıları açılıyor. Lüks ve gizemli bir dünya sizleri bekliyor. +18 yaş sınırı var..." ifadeleri yer alan bir çeşit çete.
Aynı zamanda başta Onlyfans olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarından ücretli abone olanlara özel paylaşımlar yaptığı biliniyor.
KİMLERDEN OLUŞUYOR?
"Fergio House" adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere "malikâne" dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar. Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. "Fergio Bey" adını kullanan ve 'saygın' bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini "şirket" veya "proje" olarak tarif ediyor. 'Onlyfans' isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar.
SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TAKİPÇİSİ VAR
Instagram'da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları "+18" videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek. Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen "rızaya dayalı" olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde "Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz" yazıyor. Fergio Bey adlı kişi, grubun hesabında paylaşılan bir videoda kendini "normal hayatında saygı gören bir kişi" diye tarif ediyor.
SAPKIN GRUP LİDERİ KİM?
'Fergio Bey' kod adlı bir iş insanına ait olduğu iddia edilen villalarda özel partiler yapan grup üyeleri kimliklerini gizli tutuyor, maske takıyor. Sapkın bir tarikat görüntüsü veren ve sesini dijital olarak değiştiren yüzü maskeli grup lideri, 'proje' diye bahsettiği faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: "Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum. İnsanların gizli arzuları sadece tanınmadığı ortamlarda, tanımadığı insanlar arasında çıkıyor. Gizem yaratmamdaki sebep de bu. Çevredeki herkes bu projeyle uğraştığımı biliyor. Ancak beni hiçbir kimlikte tamamen yüzü açık göremeyeceksiniz. Zaten mesleğimde başarılıyım. Hiç mütevazı olamayacağım çünkü milyonluk projelere imza attım. Burada da oyuncularımın bütün masraflarını ben karşılıyorum. Bu proje maddi çıkarlar için değil eğlence amaçlı."
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medya hesabından sözde projelerini tanıtıp reklam yapan grup lideri ve kardeşinin ifadesi ortaya çıkmıştı. "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan ve düzenlenen operasyon ile gözaltına alınanların F.G ve kardeşi S.G olduğu ortaya çıkmıştı.
MİMAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
14 yıldır İstanbul'da yaşayan F.G'nin mimar olduğu ortaya çıkmıştı.
F.G kendi ismiyle 2022'de bir dergiye verdiği röportajında 2015 yılından bu yana mimarlık yaptığını, Beyoğlu'nda 50'ye yakın tarihi eser statüsündeki binayı restore ettiğini anlatıyor.
F.G.'nin anlattığına göre Kanada, Miami, Katar ve Erbil'de de üzerinde çalıştıkları projeler var.
Katar'da bir hastane projesi devam ederken Kuveyt'te de askeri bir proje aldıklarını söyleyen FG, firmalarının Erbil'de çok güçlü olduğunu da anlatıyor.
'HESABIN KİMLER TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİNİ BİLMİYORUM'
İfadesinde çalışanlarıyla beraber yaşadığını belirten F.G "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir. Taksim'deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurt dışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum" dedi.
'VİDEOLARI PROFESYONEL KİŞİLER HAZIRLIYORDU'
Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını aktaran F.G, "Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat Günay'ın sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlarda kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. F.G kendisine gösterilen şüphelilerin hepsini ise teşhis ederek tanıdığını belirtti.
ÜNLÜ OTELLER
Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat Günay'ın ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat Günay'ın yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.
SOSYAL MEDYADA EV TURU
Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.