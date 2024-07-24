+18 paylaşımları ve gizemli partileri nedeniyle tutuklanmıştı! ’Fergio House’ olayında yeni gelişme

Show Haber'in haberine göre; olayda yeni bir gelişme yaşandı.

3 yıla kadar hapsi istenen F.G'ye iki koruma eşlik etti.

FERGİO HOUSE NEDİR?



Fergio House, X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaşım yapan ve biyografisinde "Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyanın kapıları açılıyor. Lüks ve gizemli bir dünya sizleri bekliyor. +18 yaş sınırı var..." ifadeleri yer alan bir çeşit çete.

Aynı zamanda başta Onlyfans olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarından ücretli abone olanlara özel paylaşımlar yaptığı biliniyor.