Beşiktaş’ta silahlı saldırı! Eşiyle otururken ensesinden vuruldu

Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.