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Dünyaca ünlü Suriyeli Omar Souleyman Şanlıurfa'ya fırın açtı!

Suriye'deki savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen dünyaca ünlü ses sanatçısı Omar Souleyman, açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor. Her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ücretsiz şekilde ekmek dağıttığını söyleyen Omar Souleyman, "Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz" ifadelerini kullandı.

13.11.2019 14:56 - Son Güncelleme: 13.11.2019 14:56
Dünyaca ünlü sanatçı Şanlıurfa'ya fırın açtı!

Savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, kendisi gibi savaştan kaçanlar için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Şanlıurfa'ya fırın açtı!

Her gün fırında üretilen yaklaşık 2 bin ekmeğin yarısı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen fakirlere dağıtılıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Şanlıurfa'ya fırın açtı!

Sabahın erken saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede konser veren Omar Souleyman da fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Şanlıurfa'ya fırın açtı!

HER GÜN 200 AİLEYE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILIYOR
Fırında her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omar Souleyman, "Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale'de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı Şanlıurfa'ya fırın açtı!

Türkiye'de olmaktan memnun olduklarını söyleyen Omar Souleyman, "Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye'deyim. Ben Suriyeli bir sanatçıyım. Zaman zaman Avrupa'ya turnelere gidiyorum."

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