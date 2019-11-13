Dünyaca ünlü Suriyeli Omar Souleyman Şanlıurfa'ya fırın açtı!

HER GÜN 200 AİLEYE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILIYOR

Fırında her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omar Souleyman, "Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale'de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz" dedi.