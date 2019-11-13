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Dünyanın gözü bu zirveydi! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için Washington'a gitmişti. Bugün Trump ile görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Donald Trump ve eşi kapıda karşıladı.

13.11.2019 20:41 - Son Güncelleme: 14.11.2019 07:30
Dünyanın gözü bu zirvede! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

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Dünyanın gözü bu zirvede! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Dünyanın gözü bu zirvede! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Dünyanın gözü bu zirvede! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.

Dünyanın gözü bu zirvede! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

İşte kritik görüşmeden ilk kareler...

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