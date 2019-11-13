Dünyanın gözü bu zirveydi! Trump, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için Washington'a gitmişti. Bugün Trump ile görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Donald Trump ve eşi kapıda karşıladı.
13.11.2019 20:41
- Son Güncelleme: 14.11.2019 07:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.
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