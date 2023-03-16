14 MAYIS 2023 SEÇİM ANKETİ sonuçları! AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde? Son oy oranları...
Türkiye bir seçim dönemine daha yaklaşıyor. 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kaldı. Bu kapsamda akıllara sık sık "AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde?" sorusu geliyor. Seçime az bir zaman kala seçim anketleri de tek tek açıklanıyor. Katıldığı bir televizyon programında son seçim anket sonucunu açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen merak edilen detayları vatandaşlarla paylaştı. Öte yandan Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını da tek tek açıkladı. İşte 14 Mayıs 2023 seçim anketi sonuçları!
16.03.2023 12:29 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:29
14 Mayıs 2023 seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar her geçen gün hız kazanıyor. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi partinin önde olduğunu merak ediyor. Bu noktada "AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde?" sorusu merak edilen sorulardan birisi oldu. Son seçim anketi ve partilerin oy oranlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen açıkladı.
Seçimler için geri sayım devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen katıldığı bir televizyon programında son seçim anket sonucunu açıkladı.