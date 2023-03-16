14 MAYIS 2023 SEÇİM ANKETİ sonuçları! AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde? Son oy oranları...

14 Mayıs 2023 seçim anketi sonuçları hakkında yapılan araştırmalar her geçen gün hız kazanıyor. Milyonlarca vatandaş seçim anketlerinde hangi partinin önde olduğunu merak ediyor. Bu noktada "AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti hangi parti önde?" sorusu merak edilen sorulardan birisi oldu. Son seçim anketi ve partilerin oy oranlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen açıkladı.