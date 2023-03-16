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İYİ Parti'de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

İYİ Parti'nin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalı akıllardaki yerini korurken bir yeni skandal daha ortaya çıktı. Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşini partiden evli başka bir kadınla aldattı. Aldatma olayı binanın güvenlik kameralarını anbean yansıdı.

16.03.2023 12:43 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:43
İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde skandal bir olay yaşandı. İyi Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşi Pınar Aran Alak'ı partiden evli başka bir kadınla aldattı.

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İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Ahmet Alak'ın yasak aşk yaşadığı kadını evine alırken güvenlik kameraları bu anları saniye saniye görüntüledi.

İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Sabah'ta yer alan habere göre, skandal olayın ardından Pınar Aran Alak, kamera görüntüleriyle birlikte emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırdı.

İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Pınar Aran Alak olayın ardından İyi Parti'den istifa ederken, e-devletten istifa ettiğine dair ekran görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

İyi Parti ile hiçbir bağının kalmadığını ve istifa ettiğini paylaşımında ifade eden Pınar Aran Alak, "Bu parti benim her şeyimi çaldı.

İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Arkadaşlar arayan herkese cevap veremiyorum.

Yalan haber ya da iftira diye düşünenlere böyle bir iftirayı asla yapmayacağımı yakın çevrem bilir.

İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Her zaman eşimin yanında oldum. Panter gibi hep korudum kolladım. Güçlü bir kadınım. Bana yapılan bu ihaneti gözlerimle gördüm.

Kamera kayıtları mevcut. Kişi partiye üye. Detayları emniyetle paylaşıp uzaklaştırma kararı aldım.

İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Aldatıldım ve görüntüler net emniyette kişilerin ifadeleri alındıktan sonra zaten ifşa edeceğim kişiyi. Kadın evli.

Evimde bildiğim kişiyle yapıldı bu haksızlık bana. Ama bitmedi burada bitmeyecek. Herşeyin bedeli var" dedi.

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