İYİ Parti'de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!
İYİ Parti'nin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalı akıllardaki yerini korurken bir yeni skandal daha ortaya çıktı. Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşini partiden evli başka bir kadınla aldattı. Aldatma olayı binanın güvenlik kameralarını anbean yansıdı.
16.03.2023 12:43 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:43
Aydın'ın İncirliova ilçesinde skandal bir olay yaşandı. İyi Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak eşi Pınar Aran Alak'ı partiden evli başka bir kadınla aldattı.