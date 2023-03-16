İYİ Parti’de yeni yasak aşk skandalı! Aydın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak karısını partiden başka bir kadınla aldattı!

Pınar Aran Alak olayın ardından İyi Parti'den istifa ederken, e-devletten istifa ettiğine dair ekran görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

İyi Parti ile hiçbir bağının kalmadığını ve istifa ettiğini paylaşımında ifade eden Pınar Aran Alak, "Bu parti benim her şeyimi çaldı.