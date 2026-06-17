Bakan Kurum’dan Kartal’a kentsel dönüşüm müjdesi: 135 bin metrekarelik riskli alanda kentsel dönüşüm hızlanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal’da uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm adımını duyurdu. Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi’nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planları onaylandı.
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm için imar planlarının onaylandığını açıkladı.
- Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi'nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planları onaylandı.
- Bakan Kurum, bu adımın Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirtti.
- Kurum açıklamayı AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak önemli bir gelişmeyi açıkladı.
Bakan Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilçede uzun süredir beklenen imar planlarına ilişkin kararın alındığını bildirdi.
135 BİN METREKARELİK RİSKLİ ALAN
Kurum, Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi'nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planlarının onaylandığını duyurdu.
Söz konusu adımın, bölgede mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sunması bekleniyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANACAK
Bakan Kurum, alınan kararın Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirterek, "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak, Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak bu adımın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.