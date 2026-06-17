CANLI YAYIN
Geri

Bakan Kurum’dan Kartal’a kentsel dönüşüm müjdesi: 135 bin metrekarelik riskli alanda kentsel dönüşüm hızlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal’da uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm adımını duyurdu. Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi’nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planları onaylandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kurum’dan Kartal’a kentsel dönüşüm müjdesi: 135 bin metrekarelik riskli alanda kentsel dönüşüm hızlanacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm için imar planlarının onaylandığını açıkladı.
  • Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi'nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planları onaylandı.
  • Bakan Kurum, bu adımın Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirtti.
  • Kurum açıklamayı AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak önemli bir gelişmeyi açıkladı.

Bakan Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilçede uzun süredir beklenen imar planlarına ilişkin kararın alındığını bildirdi.

Bakan Kurum’dan Kartal’a kentsel dönüşüm müjdesi: 135 bin metrekarelik riskli alanda kentsel dönüşüm hızlanacak-2

135 BİN METREKARELİK RİSKLİ ALAN

Kurum, Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi'nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planlarının onaylandığını duyurdu.

Söz konusu adımın, bölgede mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sunması bekleniyor.

Bakan Kurum’dan Kartal’a kentsel dönüşüm müjdesi: 135 bin metrekarelik riskli alanda kentsel dönüşüm hızlanacak-3

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANACAK

Bakan Kurum, alınan kararın Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirterek, "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak, Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak bu adımın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
İzmir'de Servet Polat'ın ölümle sonuçlanan kumpir davasında yeni gelişme! 50'şer bin TL manevi tazminat
SONRAKİ HABER

Servet Polat'ın öldüğü kumpir davasında gelişme
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler