Bakan Kurum’dan Kartal’a kentsel dönüşüm müjdesi: 135 bin metrekarelik riskli alanda kentsel dönüşüm hızlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm için imar planlarının onaylandığını açıkladı.

Yukarı Mahalle, Kordonboyu Mahallesi ve Petrol-İş Mahallesi'nde yaklaşık 135 bin metrekarelik riskli alana ilişkin imar planları onaylandı.

Bakan Kurum, bu adımın Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirtti.

Kurum açıklamayı AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile yaptığı görüşmenin ardından yaptı.