11.848 TL maaşla Aile Bakanlığı personel alımı! İŞKUR 2023'te 61 FARKLI İLE kapısını açtı! SYDV KPSS’li ve KPSS’siz 18-55 yaş arası iş ilanları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYDV, personel alım listesini güncelledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 61 farklı ilden personel alımı gerçekleştiriyor. Bu nedenle iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2023 Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
07.01.2023 16:05 - Son Güncelleme: 07.01.2023 16:09
2023 iş ilanları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Online olarak birçok personel alımı ilanlarını sizler için derledik. Aynı zamanda Aile Bakanlığı personel alımı da Ocak itibariyle başladı. İşte Aile Bakanlığı personel alımı şartları ve diğer iş ilanları...