Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi, Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...
Beklenen kar yağışı bu hafta sonu etkili olacak. Türkiye genelinde sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar ne zaman yağacak sorusu sıkça araştırılır oldu. Meraklı bekleyiş MGM'nin hava durumu raporu ile sona erdi. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Peki hangi illere kar yağacak? İşte MGM il il hava durumu...
06.01.2023 22:01 - Son Güncelleme: 06.01.2023 22:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe kar uyarısı geldi. Güncel il il hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporunda o iller için kar ve sağanak uyarısı verildi. İşte il il hafta sonu hava durumu...
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
MGM'nin verilerine göre; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevreleri yağmurlu olacak.