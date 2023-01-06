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Haberler Güncel Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi, Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi, Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

Beklenen kar yağışı bu hafta sonu etkili olacak. Türkiye genelinde sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar ne zaman yağacak sorusu sıkça araştırılır oldu. Meraklı bekleyiş MGM'nin hava durumu raporu ile sona erdi. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Peki hangi illere kar yağacak? İşte MGM il il hava durumu...

06.01.2023 22:01 - Son Güncelleme: 06.01.2023 22:10
Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe kar uyarısı geldi. Güncel il il hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporunda o iller için kar ve sağanak uyarısı verildi. İşte il il hafta sonu hava durumu...

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Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

SON 53 YILIN EN SICAK ARALIK AYINI GERİDE BIRAKTIK

Türkiye genelinde bir süredir sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışlar bir türlü gelmek bilmedi. Raporlara göre son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı.

Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

Ocak ayının ilk haftasında da bazı bölgelerde bahardan kalma günler yaşandı. Ancak Meteoroloji uyardı, yağışlar hafta sonu başlıyor.

Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevreleri yağmurlu olacak.

Hafta sonu KAR geliyor! Cumartesi Pazar hangi illere kar yağacak? Meteoroloji İL İL UYARDI! 3 büyükşehir hariç o bölgelerde...

İç ve yüksek kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Doğu Anadolu'da yoğun kar etkisini gösterecek. Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde hafta sonu sağanak var.

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