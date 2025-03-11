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11 Mart 2025 Salı Süper Loto Sonuçları! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları ve Sorgulama Ekranı

Süper Loto heyecanı devam ediyor! Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerin en yenisi, 11 Mart 2025 Salı günü yapılacak. Büyük ikramiyenin talihlisi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 19:05 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 19:05
11 Mart 2025 Salı Süper Loto Sonuçları! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları ve Sorgulama Ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 11 Mart 2025 Salı günü saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Canlı yayında açıklanacak kazanan numaralar, çekilişin ardından resmi platformlarda yayımlanacaK.

11 Mart 2025 Salı Süper Loto Sonuçları! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları ve Sorgulama Ekranı

11 MART 2025 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazandıran numaralar anlık olarak haberimizde yer alacaktır.

11 Mart 2025 Salı Süper Loto Sonuçları! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları ve Sorgulama Ekranı

Süper Loto Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Süper Loto oynayan vatandaşlar, bilet sonuçlarını kolayca sorgulayabilirler. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar millipiyangoonline.com üzerinden duyurulacak. Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Milli Piyango Online web sitesine giriş yapın.

  2. Süper Loto sonuçları bölümüne tıklayın.

  3. Bilet numaranızı veya oynadığınız numaraları girerek sorgulama yapın.

  4. Kazanıp kazanmadığınızı öğrenin.

Ayrıca, MPİ'nin resmi mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca ulaşabilirsiniz.

11 Mart 2025 Salı Süper Loto Sonuçları! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları ve Sorgulama Ekranı

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Her çekilişte olduğu gibi, 11 Mart 2025 Salı günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinde de büyük ikramiye tutarı merak konusu. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye miktarı ve çekilişte kazanan kişi sayısı, sonuçlar açıklandıktan sonra duyurulacaktır.

11 Mart 2025 Salı Süper Loto Sonuçları! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları ve Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Fotoğraflar: Milli Piyango