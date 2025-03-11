Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024'ten bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisini daha ekledi.
Son listede çıkanlar ise bu kadarına pes dedirtti.
'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' ve 'Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' listelerine eklenen onlarca firmada çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.
SUCUKTA MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde Afyon Bolat Sucukları'nda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Yine Tandoğan, One Tat, Başoğul, Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nda kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.
Ayvalık Tat zeytinyağlarında zeytin yerine farklı tohum yağları görüldü.
Yine bir diğer marka EgeTat da vatandaşa zeytin yağı yerine tohum yağı yedirmiş
TANTUNİDE EŞEK ETİ
Listenin en mide bulandıranı ise Mersin'deki restoran oldu. Göksel Tantuni'nin tantunilerinde kırmızı et yerine eşek eti tespit edildi.
PEYNİRDE NİŞASTA
Sevdam marka yarım yağlı taze çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağın yanısıra nişasta da olduğu ortaya çıktı.
11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ