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Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tağşiş listesinde yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mart tarihli listesindeki hileler bu kadarına da pes dedirtti. Yeni taklit ve tağşiş listesinde Mersin'deki bir tantunicinin eşek eti sattığı ortaya çıkarken sucuklarda da kanatlı eti tespit edildi. Her listenin vazgeçilmezi olan zeytinyağları bu listede de başı çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 17:21
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024'ten bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesine bir yenisini daha ekledi.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

Son listede çıkanlar ise bu kadarına pes dedirtti.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' ve 'Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' listelerine eklenen onlarca firmada çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

SUCUKTA MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde Afyon Bolat Sucukları'nda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Yine Tandoğan, One Tat, Başoğul, Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nda kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

Ayvalık Tat zeytinyağlarında zeytin yerine farklı tohum yağları görüldü.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

Yine bir diğer marka EgeTat da vatandaşa zeytin yağı yerine tohum yağı yedirmiş

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

TANTUNİDE EŞEK ETİ
Listenin en mide bulandıranı ise Mersin'deki restoran oldu. Göksel Tantuni'nin tantunilerinde kırmızı et yerine eşek eti tespit edildi.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

PEYNİRDE NİŞASTA

Sevdam marka yarım yağlı taze çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağın yanısıra nişasta da olduğu ortaya çıktı.

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok

11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ