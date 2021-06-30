1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Müzik, düğün, maçlar, nargile, sokağa çıkma kısıtlaması... İşte yeni dönem kuralları
Türkiye 1 Temmuz'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir normalleşme dönemine girecek. İçişleri Bakanlığı, corona virüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Öte yandan normalleşmeye saatler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da başlayacak normalleşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki yarın sabah hangi yasaklar kalkacak? İşte 1 Temmuz normalleşmesine dair merak edilen soruların yanıtı.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki süreçte kısıtlamaları kaldırmaktan yana olduklarını belirterek önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, alınan yeni kararları da paylaştı.
GAZETE YASAĞI KALKACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuaför, kafe, restoran gibi iş yerlerinde gazete bulundurma yasağının 1 Temmuz itibarıyla kalkacağını söyleyen Koca, "Bilim Kurulu bununla ilgili düzenlemeyi geçen cuma günü yaptı ama 1 Temmuz'dan geçerli olacak" dedi.
MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK
Bakan Koca, spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili "Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum" diye konuştu.
İKİ DOZ ARASI 4 HAFTAYA DÜŞEBİLİR
Bakan Koca, COVID-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili şunları söyledi: "6 haftaya uzatmayı Uğur Hoca ile görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde 1'er aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli aşı var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu'nun gündemi olacak."