1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Müzik, düğün, maçlar, nargile, sokağa çıkma kısıtlaması... İşte yeni dönem kuralları

İKİ DOZ ARASI 4 HAFTAYA DÜŞEBİLİR

Bakan Koca, COVID-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili şunları söyledi: "6 haftaya uzatmayı Uğur Hoca ile görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde 1'er aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli aşı var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu'nun gündemi olacak."