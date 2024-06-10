Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. " ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.



Türkiye ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerinin tesisinden bu yana 32 yıl geride kaldı. "Bir millet, iki devlet" ilkesiyle temellendirilen ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.



İLİŞKİLERİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ



Türkiye, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de tesis edildi. O günden bu yana da sürekli gelişti. Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik tecrübeleri Azerbaycan'la paylaşıldı.

STRATEJİK MÜTTEFİKLİK

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Haziran 2021'de Şuşa'yı ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Şuşa Beyannamesi'ne imza attı. Böylece ilişkiler 'stratejik müttefiklik' seviyesine çıkarıldı.