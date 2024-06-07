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1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Eski hakem de beyin takımında

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Çete liderliğini Çiğdem Karaca'nın yaptığı sertifika ile hayal satan 'Smart Train Coin'in, yurt dışından uyarlandığı ortaya çıktı. İnsanların "Robot 7/24 sizin adınıza çalışıyor. Paranız, kripto para piyasasında değerlendiriliyor. Sizin adınıza alım-satım yapılıyor" diye kandırıldığı anlaşıldı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 06:47 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:47
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Eski hakem de beyin takımında 1

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Eski hakem de beyin takımında 2

YABANCI ÜLKEDE YATIRIM YAPILDI

Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirlendi.

1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Eski hakem de beyin takımında 3

3 BİN ŞÜPHELİ TEK TEK İNCELENDİ
Vatandaşı soyup soğana çevirmek amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına ulaşıldı.

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