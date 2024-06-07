1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Eski hakem de beyin takımında

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
YABANCI ÜLKEDE YATIRIM YAPILDI
Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirlendi.
3 BİN ŞÜPHELİ TEK TEK İNCELENDİ
Vatandaşı soyup soğana çevirmek amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına ulaşıldı.