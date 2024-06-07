SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Katliam listesi ortaya çıktı! Soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail'in en büyük destekçisi ABD olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Son olarak İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı silahları kullandığı ortaya çıktı. Gazze'ye yönelik saldırılarda, Sa'ar 5 korvetleri kullanıldı, AH-64 helikopterlerinden AGM-114 "Hellfire" gibi yüksek teknolojili füzeler atıldı. Gazze'de büyük yıkıma yol açan M270 MLRS roketleri, M109 obüslerden atılan yasaklanmış beyaz fosfor içeren mermiler kullanıldı. Peki, ABD Gazze'de soykırıma devam etmesi için İsrail'e hangi silahları veriyor? İşte katlimaın suç ortağı ABD'nin işgalci İsrail'e verdiği silahların listesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 10:03 Güncelleme 07 Haziran 2024, 10:42
Katliam listesi ortaya çıktı! Soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları 1

Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail'in en büyük destekçisi ABD olduğu tüm dünya tarafından biliniyor.

Katil İsrail'den okul katliamı

OKULA DÜZENLENEN SALDIRININ SİLAHLARI ABD'DEN
İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı silahları kullandığı ortaya çıktı.

Katliam listesi ortaya çıktı! Soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları 2

ABD BASINI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ
Amerikan CNN televizyonu, İsrail ordusunun Gazze'deki okula düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüler üzerinden yaptığı analizi yayımladı.

Katliam listesi ortaya çıktı! Soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları 3

SALDIRIDA 2 ADET GBU-39 KÜÇÜK ÇAPLI BOMBA KULLANILDI
Buna göre, İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az 2 adet GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı kaydedildi.

SON DAKİKA