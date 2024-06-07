Katliam listesi ortaya çıktı! Soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları

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Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail'in en büyük destekçisi ABD olduğu tüm dünya tarafından biliniyor.

OKULA DÜZENLENEN SALDIRININ SİLAHLARI ABD'DEN

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı silahları kullandığı ortaya çıktı.