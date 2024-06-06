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Başkan Erdoğan ve Mirzoyayev Beştepe'de 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisi açtı. Öncülüğünü Emine Erdoğan'ın yaptığı sergiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da gezdi. 22 Mayıs'ta açılan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 23:43 Güncelleme 06 Haziran 2024, 23:57
Başkan Erdoğan ve Mirzoyayev Beştepe’de ’Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı’ sergisini gezdi 1

Ankara'da, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisi açıldı.

Başkan Erdoğan ve Mirzoyayev Beştepe’de ’Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı’ sergisini gezdi 2

Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı sergide, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik dijital deneyim alanlarında davetlilere sunuluyor.

Başkan Erdoğan ve Mirzoyayev Beştepe’de ’Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı’ sergisini gezdi 3
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