Başkan Erdoğan ve Mirzoyayev Beştepe'de 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisi açtı. Öncülüğünü Emine Erdoğan'ın yaptığı sergiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da gezdi. 22 Mayıs'ta açılan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.
Ankara'da, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisi açıldı.
Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı sergide, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik dijital deneyim alanlarında davetlilere sunuluyor.