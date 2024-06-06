Başkan Erdoğan ve Mirzoyayev Beştepe'de 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisi açtı. Öncülüğünü Emine Erdoğan'ın yaptığı sergiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da gezdi. 22 Mayıs'ta açılan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.