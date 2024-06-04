PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak'tan sonra başka ünlü isimler de çete üyesi çıktı

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Dolandırıcılık örgütünün yeni üyelerini kampa aldığı ve sertifika verdiği ortaya çıktı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken, çetenin bir üyesinin de Hakem Bülent Demirlek olduğu öğrenildi. İddiaya göre pek çok ünlü kişi de sisteme katıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:20 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:07
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak’tan sonra başka ünlü isimler de çete üyesi çıktı 1

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak’tan sonra başka ünlü isimler de çete üyesi çıktı 2

Yüksek kazanç vaadiyle uluslararası saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirlendi.

1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak’tan sonra başka ünlü isimler de çete üyesi çıktı 3

3 BİN ŞÜPHELİ TEK TEK İNCELENDİ
Vatandaşı soyup soğana çevirmek amacıyla kurulan 'Smart Trade Coin' uluslararası saadet zincirinin detaylarına ulaşıldı.

SON DAKİKA