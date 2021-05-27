1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşmede
Koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Haziran'dan itibaren yeni bir döneme geçilecek. 1 Haziran'dan sonra devreye sokulacak normalleşme adımlarını vatandaşlar kadar birçok sektörün temsilcisi de merakla bekliyor. Uzun süredir kapalı olan birçok işletme normalleşme adımlarıyla birlikte açılmayı beklerken, sektör temsilcileri 1 Haziran beklentilerini de açıkladı.
Bütün dünyada artık açık alanların serbest olduğununu, bazı ülkelerde ise kapalı alanlarda da yüzde 50 kapasite ile çalışıldığını ifade eden Bingöl, "Bizim 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşmeden iki temel beklentimiz var. Birincisi genelge yayımlanmadan en az 3 gün önce sektörümüze haber verilmesini istiyoruz.
Çünkü şu an birçok işletme kapalı ve bu işletmelerin çalışanlarının bir kısmı şehir dışında bulunuyor. Bu insanların geri çağrılması gerekiyor. Bunun yanında 10 tane 20 tane şubesi olan mekanlar var. Buralara mal tedarikinin yapılması varsa eğer tamirat tadilat işlerinin halledilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda maalesef büyük kaos yaşanıyor." açıklamasında bulundu.