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1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşmede

Koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Haziran'dan itibaren yeni bir döneme geçilecek. 1 Haziran'dan sonra devreye sokulacak normalleşme adımlarını vatandaşlar kadar birçok sektörün temsilcisi de merakla bekliyor. Uzun süredir kapalı olan birçok işletme normalleşme adımlarıyla birlikte açılmayı beklerken, sektör temsilcileri 1 Haziran beklentilerini de açıkladı.

27.05.2021 15:36 - Son Güncelleme: 27.05.2021 15:54
1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşme açıklamasında

Pandemi nedeniyle uzun süredir kısıtlamalar ile yaşayan vatandaşlar 1 Haziran tarihine kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti.

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1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşme açıklamasında

1 Haziran'da getirilecek yeni kurallar yaz ayları için umutla beklenirken sektör temsilcileri de normalleşme beklentilerini açıkladı.

1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşme açıklamasında

"EN AZ ÜÇ GÜN ÖNCE HABER VERİLMELİ"
Hürriyet'in haberine göre Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 1 Haziran'dan önce iki temel beklentilerinin olduğunu söyledi.

1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşme açıklamasında

Bütün dünyada artık açık alanların serbest olduğununu, bazı ülkelerde ise kapalı alanlarda da yüzde 50 kapasite ile çalışıldığını ifade eden Bingöl, "Bizim 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşmeden iki temel beklentimiz var. Birincisi genelge yayımlanmadan en az 3 gün önce sektörümüze haber verilmesini istiyoruz.

1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşme açıklamasında

Çünkü şu an birçok işletme kapalı ve bu işletmelerin çalışanlarının bir kısmı şehir dışında bulunuyor. Bu insanların geri çağrılması gerekiyor. Bunun yanında 10 tane 20 tane şubesi olan mekanlar var. Buralara mal tedarikinin yapılması varsa eğer tamirat tadilat işlerinin halledilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda maalesef büyük kaos yaşanıyor." açıklamasında bulundu.