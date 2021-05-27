1 Haziran öncesi 3 gün beklentisi! Tüm gözler normalleşmede

Çünkü şu an birçok işletme kapalı ve bu işletmelerin çalışanlarının bir kısmı şehir dışında bulunuyor. Bu insanların geri çağrılması gerekiyor. Bunun yanında 10 tane 20 tane şubesi olan mekanlar var. Buralara mal tedarikinin yapılması varsa eğer tamirat tadilat işlerinin halledilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda maalesef büyük kaos yaşanıyor." açıklamasında bulundu.