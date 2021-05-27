SON DAKİKA! YÖK'ten sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Taslak hazırlandı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite hastanelerinde koronavirüs salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi kapsamında görev yapan personellere ek ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğini taslağını hazırladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.
Sağlık Bakanlığı, salgının devam etmesi ve sağlık merkezlerinde iş yoğunluğunun artması nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yaptı. Bu düzenleme, 8 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.