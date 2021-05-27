SON DAKİKA! YÖK'ten sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! Taslak hazırlandı

Kovid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı.