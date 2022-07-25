📢 8.500 TL maaşlı paketleme işçisi aranıyor! İŞKUR paketleme işçisi ilanları 2022! 📦 18-55 yaş arası, evde, kına, nikah şekeri, koli paketleme işi!

İŞKUR 18 ile 50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alım ilanını duyurdu. En düşük 5 bin 700 TL maaş ile bulunduğunuz her yerden paketleme işi yapabilmek mümkün hale gelecek. Ayrıca brçok iiş ilaı sitesinde de yüksek maaşlı paketleme işçisi alımı yapılıyor. İşte o ilanlar...