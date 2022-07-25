📢 8.500 TL maaşlı paketleme işçisi aranıyor! İŞKUR paketleme işçisi ilanları 2022! 📦 18-55 yaş arası, evde, kına, nikah şekeri, koli paketleme işi!
İŞKUR 18 ile 50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alım ilanını duyurdu. Bu nedenle birçok kişi konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR paketleme işçisi ilanları 2022 neler? 2022 İŞKUR paketleme işçisi alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
25.07.2022 11:53 - Son Güncelleme: 25.07.2022 11:53
İŞKUR PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek.
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
İŞKUR'un iş bulamayan gençlere yönelik sunduğu fırsatlar hızını kesmeden devam ediyor. 25 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında İŞKUR'un alımını duyurduğu paketleme işçisi için başvurular yaklaşıyor. Başvuru şartlarından karşılayan tüm adaylar bulundukları her yerde yapabilecekleri paketleme işi talebinde bulunabilecek.