TÜM YILIN EN SICAK GÜNÜ BUGÜN! 44 dereceyi bulacak! 25,26,27 Temmuz İL İL hava durumu! Çarşamba gününe kadar...
İzmir, Manisa ve Aydın'ı kapsayan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağını bildirdi. Peki, bugün hava nasıl? Yağmur ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van'ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-6 DERECE ÜZERİNDE
İHA'da yer alan habere göre İzmir, Manisa ve Aydın'ı kapsayan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağını bildirdi. Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklarla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk ise rahatlatan bir açıklamada bulundu.
"TEDBİRLİ OLMALIYIZ"
Sıcak havaların Avrupa'da çok etkili olduğunu belirten Öztürk, "Tarihi sıcaklıklar kaydedildi. Bu sıcaklığın kaynağı, Kuzey Afrika üzerinden ülkemize doğru gelen sıcak hava dalgası. Ancak Türkiye'de, bilhassa bizim bölgemiz olan İzmir, Aydın ve Manisa'da herhangi bir sıcaklık rekorunun kırılmasını beklemiyoruz. Vatandaşların korkmasına gerek yok ama yine de ortalamanın üzerinde sıcaklık olduğu için saat 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelerin güneş ışığına direkt maruz kalmamasını öneririz. Bu tür sıcak hava dalgaları her yaz görülüyor ama yine de ortalamanın üzerine olduğu için dikkatli davranmakta fayda var. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve yer yer kuvvetli rüzgâr, ormanları da yangın açısından olumsuz etkiliyor. Bu konuda tedbirli olunmalı" dedi.
EN SICAK GÜN BUGÜN
Sıcak havanın etkisinin Türkiye'nin batı kesimlerinde Çarşamba gününe kadar hissedileceğini aktaran Öztürk, "İzmir'de kıyı kesimlerde 33-36, iç kesimlerde 38-40 arasında sıcaklık olacak. Aydın, en sıcak ilimiz. Burada kıyı kesimlerde 33-37, iç kesimlerde 40-42 derece sıcaklık olacak.