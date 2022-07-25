TÜM YILIN EN SICAK GÜNÜ BUGÜN! 44 dereceyi bulacak! 25,26,27 Temmuz İL İL hava durumu! Çarşamba gününe kadar...

"TEDBİRLİ OLMALIYIZ"



Sıcak havaların Avrupa'da çok etkili olduğunu belirten Öztürk, "Tarihi sıcaklıklar kaydedildi. Bu sıcaklığın kaynağı, Kuzey Afrika üzerinden ülkemize doğru gelen sıcak hava dalgası. Ancak Türkiye'de, bilhassa bizim bölgemiz olan İzmir, Aydın ve Manisa'da herhangi bir sıcaklık rekorunun kırılmasını beklemiyoruz. Vatandaşların korkmasına gerek yok ama yine de ortalamanın üzerinde sıcaklık olduğu için saat 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve hamilelerin güneş ışığına direkt maruz kalmamasını öneririz. Bu tür sıcak hava dalgaları her yaz görülüyor ama yine de ortalamanın üzerine olduğu için dikkatli davranmakta fayda var. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve yer yer kuvvetli rüzgâr, ormanları da yangın açısından olumsuz etkiliyor. Bu konuda tedbirli olunmalı" dedi.