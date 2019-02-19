Yeni iş kuran gençlere prim ve vergi teşviki! 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği ve 3 yıl vergi ödemek yok 19.02.2019 18:42

1 Haziran'dan sonra kendi işini kuran 18-29 yaş arasındaki genç girişimciler bir yıl boyunca sosyal güvenlik primi ödemeyecek. Ayrıca 75 bin TL'ye kadar olan kazançları da 3 yıl süreyle vergiden muaf olacak. İş hayatına atılan gençlere devletten çifte destek var. Girişimci gençlere yıllık 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, 3 yıl da vergi muafiyeti var. İlk defa kendisine ait bir işyeri açarak SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanıyor.