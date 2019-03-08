Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan 6 yıl erken emekli oluyor

Kadınların işgücüne katılımı erkeklerin çok gerisinde kalsa da her geçen gün artıyor. İşgücüne katılanların üçte biri kadın. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Posta'nın haberine göre bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık imkanı sağlıyor. İşte kadına sağlanan 15 farklı destek: