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500 bin genç için maaşın yarısı devletten

07.03.2019 11:04

İşbaşı eğitim programlarına katılacak 500 bin genci işe alacak işverenlere 9 milyar liralık destek sağlanacak. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl yüzde 25’ini devlet ödeyecek.


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