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Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti

Bankaların TL kredi ve TL vadeli mevduat faiz oranları değişmeye devam ediyor. Merkez Bankası kararları sonrasında güncellenen birçok bankacılık ürün ve hizmetine ilişkin, birikimlerini en yüksek faiz getirisi ile değerlendirmek isteyenlere cazip teklifler sunulacak. En yüksek mevduat faiz oranları ile vatandaşların TL birikimlerini artırması sağlanacak. İşte bankaların en güncel mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
20.12.2021 08:52 - Son Güncelleme: 20.12.2021 08:52
Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti

Anadolu Bank Hoş Geldin Faizi

Anadolu Bank'ın Renkli Hesap kampanyasından yararlanacak vatandaşlar, %17 hoş geldin faizi oranından 90 gün boyunca yararlanabilecekler.

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Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti

Anadolu Bank mobil ve internet şubelerinden başvuru yapanlara özel olarak sunulan, ''Dijital Hoş Geldin Faiz Oranı'' sonrasında, devam faiz oranı da %15 olarak hesaplanmıştır.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti

Başvurularını şubeler üzerinden yapacak vatandaşlar ise şube hoş geldin faiz oranı olan %16'dan yararlanabilecekler.
32 günlük en yüksek faiz oranlarına sahip bankalardan biri olan Anadolu Bank, 1.000 TL alt limit ile hesap açma olanağı da sağlamaktadır.

Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti

Vadesiz alt limit tutarı ise en düşük 2.500 TL olarak hesaplanmıştır. Yabancı paralar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi haline gelen TL, yüksek mevduat faiz getirisi sunan bankalar sayesinde vatandaşlara kazandırmaya devam ediyor.

Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti

Yapı Kredi Mevduat Hesabı Faiz Oranı

Yapı Kredi Bankası'na vatandaşların getireceği yeni birikimlere özel %15,50'ye varan faiz oranları uygulanmaktadır. Mevduat hesabını dijitalden açan vatandaşlar ise birikimlerini değerlendirmek için çok daha yüksek oranlarda faiz fırsatı elde edebilecekler.

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