Yüksek faizler çakıldı! Bankalarda faiz depremi gündemi salladı, 8 bankada faizler düştü! 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti
Bankaların TL kredi ve TL vadeli mevduat faiz oranları değişmeye devam ediyor. Merkez Bankası kararları sonrasında güncellenen birçok bankacılık ürün ve hizmetine ilişkin, birikimlerini en yüksek faiz getirisi ile değerlendirmek isteyenlere cazip teklifler sunulacak. En yüksek mevduat faiz oranları ile vatandaşların TL birikimlerini artırması sağlanacak. İşte bankaların en güncel mevduat faiz oranları.
Anadolu Bank Hoş Geldin Faizi
Anadolu Bank'ın Renkli Hesap kampanyasından yararlanacak vatandaşlar, %17 hoş geldin faizi oranından 90 gün boyunca yararlanabilecekler.
Anadolu Bank mobil ve internet şubelerinden başvuru yapanlara özel olarak sunulan, ''Dijital Hoş Geldin Faiz Oranı'' sonrasında, devam faiz oranı da %15 olarak hesaplanmıştır.
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Başvurularını şubeler üzerinden yapacak vatandaşlar ise şube hoş geldin faiz oranı olan %16'dan yararlanabilecekler.
32 günlük en yüksek faiz oranlarına sahip bankalardan biri olan Anadolu Bank, 1.000 TL alt limit ile hesap açma olanağı da sağlamaktadır.
Yapı Kredi Mevduat Hesabı Faiz Oranı
Yapı Kredi Bankası'na vatandaşların getireceği yeni birikimlere özel %15,50'ye varan faiz oranları uygulanmaktadır. Mevduat hesabını dijitalden açan vatandaşlar ise birikimlerini değerlendirmek için çok daha yüksek oranlarda faiz fırsatı elde edebilecekler.