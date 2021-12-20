İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2022 işsizlik maaşına asgari ücret zammı! İşsizlik maaşı hesaplama...
Son dakika ekonomi haberleri... 2022 yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Peki işsizlik maaşı ne kadar olacak? 2022 işsizlik maaşına asgari ücret zammı yapılacak. 2022 işsizlik maaşı nasıl hesaplanacak? İşsizlik maaşı için İŞKUR'dan nasıl başvuru yapılır? İşsizlik maaşına dair akıldaki bütün soruları yanıtladık.
Yeni yılda asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. İşsizlik maaşı en az bin 986, en çok 3 bin 972 liraya çıkacak.
Yılın sonuna yaklaşılırken, asgari ücret zammı gündeme oturdu. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin net 4 bin 253, brüt 5 bin 4 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.
NASIL ÖDENİYOR?
Asgari ücret artışının etkileyeceği alanlardan biri, işsizlik ödeneği olacak. Öyle ki; asgari ücretteki artış işsizlik maaşındaki taban ve tavan tutarları doğrudan etkiliyor. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.
Buna göre asgari ücret zammı, asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödeneği de işsizlik ödeneğinin tavan tutarını da yükseltiyor.