Son 9 kaldı! Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın! Bu tarihe kadar SGK’ya başvurmayanlar 118 bin lira ödeyecek!

Zorunlu Çalışma ve Prim Günü Tamamlama Borçları Arttı

Yeni yıldan itibaren uygulanacak asgari ücretin açıklanmasıyla birçok alanda yeni zam oranları ve ücret artışları da belli oldu. 2022 yılı için yüzde 50 artışla 4 bin 253,40 lira seviyesine çıkarılan asgari ücret, emekli olabilmek için zorunlu çalışma ve prim günü tamamlama borçlanma oranlarının da artmasına neden oldu. 31 Aralık 2021'e kadar başvurusunu yapan kişiler ise düşük ücret hesaplamalarından yararlanabilecekler.

