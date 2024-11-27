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Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de | Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... İşte yeni ücretler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılında vergi ve harçlarının bu oranda artacak. Peki, yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, trafik cezaları, yurt dışı çıkış ve telefon harcı, ehliyet ve pasaport harcının zamlı ücretleri ne kadar olacak? İşte tam liste...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:35
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de | Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... İşte yeni ücretler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de | Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... İşte yeni ücretler

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de | Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları... İşte yeni ücretler

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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