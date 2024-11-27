Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran 3 Ocak'ta belli olacak. Ortaya çıkan artış kök aylıklara yansıtılacak.

Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira yatırılırken, eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Bunun önüne geçmek için taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde.