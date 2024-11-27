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Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kurlular 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen Ocak zammını dört gözle bekliyor. Şu ana kadar açıklanan 4 enflasyon verisi ve gelen anketler üzerinden aşağı yukarı bir hesap yapılabiliyor. Emeklilerin Ocak zammının refah payı ile yükseltilmesi de bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilerin merak ettiği o formül...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:28
Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran 3 Ocak'ta belli olacak. Ortaya çıkan artış kök aylıklara yansıtılacak.

Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira yatırılırken, eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Bunun önüne geçmek için taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde.

Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

OCAK ARTIŞI YANSITILIR MI?

Bu artış için karar, 3 Ocak'ta emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Öne çıkan formül ise kök aylığa eklenen zam oranının taban aylığa da yansıtılması yönünde. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde aynı oranda artış yaşanmış olacak.

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