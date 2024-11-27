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Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar

Yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Süreci geçen yılki gibi sürdüreceklerini belirten Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz hazırız. Görüşmeler Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacak" dedi. Aynı zamanda Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle bugün toplanacak.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:53
Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar

Sayılı gün kalan Aralık ayına, yeni asgari ücret maratonu damgasını vuracak.

Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.

Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar

Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

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