Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar
Yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Süreci geçen yılki gibi sürdüreceklerini belirten Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz hazırız. Görüşmeler Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacak" dedi. Aynı zamanda Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle bugün toplanacak.
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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:04Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:53