Volkswagen 48.000 TL, Fiat 56.000 Hyundai ise 67.000 TL ÖTV indirimi müjdesi! 2021 Golf, Polo, Passat, Egea, İ10, İ20, Bayon fiyatları

Son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi sebebi ile üretimde yaşanan sıkıntılar vasıta fiyatlarının süratle artmasına neden olmuştu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa yayılan vasıta kalmamasına neden oluyordu. ÖTV indirimi ya da ÖTV matrahında yeni bir planlama otomotiv firmaları doğrultusundan en çok beklenilen talepler arasında konumunu aldı. Türkiye de satışa yayılan en ideal fiyatlı sıfır vasıta modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor. Dolar kurunda yaşanan artış sebebi matrahı 130 bin TL'nin altında kalmayacağı vurgulanıyor ve vasıtaların yüzde 80 vergi dilimine gireceği ifade ediliyor. Bu da vasıtaların 50 ila 80 bin TL arasında zamlanması manasına geliyor. İşte 2021 model indirimli Golf, Polo, Passat, Egea, İ10, İ20, Bayon fiyatları...