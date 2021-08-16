Volkswagen 48.000 TL, Fiat 56.000 Hyundai ise 67.000 TL ÖTV indirimi müjdesi! 2021 Golf, Polo, Passat, Egea, İ10, İ20, Bayon fiyatları
Volkswagen 48.000 TL, Fiat 56.000 Hyundai ise 67.000 TL ÖTV indirimi müjdesi geldi. ÖTV indirimi ile birlikte araç fiyatlarında önemli düşüşler yaşanmış durumda. 2021 model indirimli Golf, Polo, Passat, Egea, İ10, İ20, Bayon fiyatları ise vatandaşların radarında. Bu bağlamda Hyundai'den ÖTV düzenlemesi ardından 67 bin TL'ye varan indirim geldi. Güney Koreli otomotiv devi bütün 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarını tekrar güncelledi. Ayrıca Fiat'ta Urban ve Lounge paketlerinde 56 bin TL'ye varan indirim yaptı. Öte yandan bu düzenlemeden ise Alman otomotiv devi Volkswagen'nin en çok satan modeli Golf nasibini aldı. Firma Golf modeline 48 bin TL indirim yaptı. 2021 ÖTV indirimi sonrasında sıfır Opel, Fiat, Pejo, BMW, Honda, Hyundai, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen ve Audi fiyatları kaç para?
Son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi sebebi ile üretimde yaşanan sıkıntılar vasıta fiyatlarının süratle artmasına neden olmuştu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa yayılan vasıta kalmamasına neden oluyordu. ÖTV indirimi ya da ÖTV matrahında yeni bir planlama otomotiv firmaları doğrultusundan en çok beklenilen talepler arasında konumunu aldı. Türkiye de satışa yayılan en ideal fiyatlı sıfır vasıta modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor. Dolar kurunda yaşanan artış sebebi matrahı 130 bin TL'nin altında kalmayacağı vurgulanıyor ve vasıtaların yüzde 80 vergi dilimine gireceği ifade ediliyor. Bu da vasıtaların 50 ila 80 bin TL arasında zamlanması manasına geliyor. İşte 2021 model indirimli Golf, Polo, Passat, Egea, İ10, İ20, Bayon fiyatları...
Fiat ÖTV Sonrası İndirimli Yeni Fiyat Listesini Açıkladı!
2021 Model Fiat Egea Sedan ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600
2021 Model Fiat Egea Cross ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 184.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP : 211.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 193.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP : 220.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 207.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600
2021 Model Fiat Egea HB ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900
Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 213.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 185.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 212.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 222.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 199.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 226.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 236.000
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600
2021 Model Fiat Egea SW ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 220.900
Fiat Egea Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900
Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300
Fiat Egea Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 242.700
Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600
2021 Model Fiat 500 ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 191.900
Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 206.900
Fiat 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP: 211.900
Fiat 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 222.900