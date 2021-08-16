2021 ÖTV indirimi sonrasında sıfır Opel, Fiat, Pejo, BMW, Honda, Hyundai, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen ve Audi fiyatları kaç para?
ÖTV indirimi sonrasında otomobil fiyatları oldukça merak ediliyor. Sıfır otomobilde 50 bin TL'ye kadar indirim müjdesi geldi! Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi birtakım modellerde düşürüldü. ÖTV indiriminin gelmesi ile eş güdümlü çoğu vasıta modelinde de farklılık yaşandı. Araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirim yaşanırken vatandaşlar da galericilere akın etti. Peki Opel, Fiat, Pejo, BMW, Honda, Hyundai, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen ve Audi fiyatları kaç para? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. .
Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen vasıtalar hangileri? Araç alabilmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Sıfır otomobilde 50 bin TL'ye kadar indirim geldi! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle eş güdümlü piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşadı.
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Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.
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Fiat ÖTV Sonrası İndirimli Yeni Fiyat Listesini Açıkladı!
2021 Model Fiat Egea Sedan ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600
2021 Model Fiat Egea Cross ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 184.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP : 211.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 193.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP : 220.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 207.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600
2021 Model Fiat Egea HB ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900
Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 213.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 185.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 212.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 222.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 199.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 226.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 236.000
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600