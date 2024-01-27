VE netleşti... Emekli kök zam farkı hesabı değişti! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 platin kural! Son 3.5 yılla beraber...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni yasayla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilere yapılacak olan maaş fark ödemeleri için geri sayım başladı. Bu fark ödemeleri, yayım tarihinden itibaren bir hafta içinde başlayacak ve emeklilere en kısa sürede ulaştırılacak. Yeni düzenlemeyle, emeklilerin alacakları zamlı maaş miktarı, önceki maaşlarına göre %49.25'lik bir artış gösterecek ve 10 bin TL taban aylık göz önünde bulundurularak hesaplanacak. Peki, emekliler kendi kök maaşlarını nasıl hesaplayabilir? İşte bu konuda merak edilen detaylar...