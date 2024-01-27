Türkiye'de milyonlarca vatandaşın uzun zamandır beklediği ve büyük önem taşıyan konulardan biri, sağlık sorunları sebebiyle erken emeklilik imkanlarıdır. Son yapılan düzenlemelerle, sağlık problemleri yaşayan bireyler için emeklilik süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Bu yeni düzenlemeler, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan ve bu durumlarını resmi belgelerle kanıtlayabilen vatandaşların erken emeklilik başvurusu yapmalarına olanak tanıyor.
Emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, çalışan bireylerin durumlarına göre özel emeklilik imkânları da sunulmaktadır. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir çözüm olarak öne çıkan "1800 günle emeklilik" imkanı, belirli şartlara tabi olarak çalışanlara erken emeklilik kapılarını aralıyor. Ancak bu imkandan faydalanmak için belirli kriterlere uymak gerekmektedir.
Sosyal güvenlik mevzuatına göre sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabilenler iki gruba ayrılır, birincisi 'malulen emeklilik', ikincisi de 'engelli hakkıyla emeklilik'tir. İkisi arasında bazı farklar vardır.
Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda.
Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu vardır. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir.