Tüm emeklilere zam farkı: SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ne yatırılacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 49.25'e, taban aylığı 10 bin liraya yükselten yasa Meclis'te kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde fark ödemesi yapılacak. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...
Tüm emeklilerin gözü zam farkına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 49.25'e, taban aylık ödemesini 10 bin liraya yükselten düzenleme Meclis'te kabul edildi. Maaşlarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden alan emekliler, ek zammın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir fark ödemesi alacak. İşte tüm detaylar...
EK ZAM FARKI NASIL YAPILACAK?
Emeklilere Ocak ayı ödemeleri halen yüzde 37.57 zam üzerinden yatırılıyor. Ek zamlara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise Aralık ödemesine yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplama yapılacak. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.
Düşük aylıklarda Ocak ayı maaş ödemeleri 7 bin 500 lira üzerinden yapılıyor. Yani yüzde 37.57 artış sonrası ödemesi 7 bin 500 liradan az çıkanlara 7 bin 500 lira yatırılıyor. Farklar yatırılırken, 10 bin lira taban aylık düzenlemesi dikkate alınacak. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, bu ay 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.