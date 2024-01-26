Tüm emeklilere zam farkı: SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ne yatırılacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

1 Tüm emeklilerin gözü zam farkına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 49.25'e, taban aylık ödemesini 10 bin liraya yükselten düzenleme Meclis'te kabul edildi. Maaşlarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden alan emekliler, ek zammın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir fark ödemesi alacak. İşte tüm detaylar...

2 EK ZAM FARKI NASIL YAPILACAK?

Emeklilere Ocak ayı ödemeleri halen yüzde 37.57 zam üzerinden yatırılıyor. Ek zamlara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise Aralık ödemesine yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplama yapılacak. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.