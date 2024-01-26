Memur emeklilerine, dul ve yetimlerine ise bugün yüzde 49.25 zam ile oluşan farkları ödenecek. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı verilirken, 3 aylık alanlara maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık fark ödenmesi söz konusu olacak. Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı.

En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı en az 4 bin 864, 3 aylık zam farkı en az 14 bin 592 lira olacak. Ayrıca harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlara 16 bin 739 ile 30 bin 434 lira arasında değişen ek ödemeleri, 700 bin kamu işçisine de 13 günlük ilave tediyeleri (ikramiye) bugün yatırılacak.

HARP VE VAZİFE MALULLERİNE NE ÖDENECEK?

Maliyet derecesi: 1

Maluliyet göstergesi: 40.000

Tutar: 30.434,84 TL

Maluliyet derecesi: 2

Maluliyet göstergesi: 36.000

Tutar: 27.391,36 TL

Maluliyet derecesi: 3

Maluliyet göstergesi: 31.000

Tutar: 23.587,00 TL

Maluliyet derecesi: 4

Maluliyet göstergesi: 28.000

Tutar: 21.304,39 TL

Maluliyet derecesi: 5

Maluliyet göstergesi: 25.000

Tutar: 19.021,78 TL

Maluliyet derecesi: 6

Maluliyet göstergesi: 22.000

Tutar: 16.739,16 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN 1 AYLIK ZAM FARKI

Müsteşar (1/1)

Aralık maaşı: 35.911,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54

Bir aylık fark: 17.686,29

Genel müdür (1/1)

Aralık maaşı: 31.783,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25

Bir aylık fark: 15.653,50

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Aralık maaşı: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Bir aylık fark: 7.293,93

Memur (Lisans - 1/4)

Aralık maaşı: 12.062,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28

Bir aylık fark: 5.940,78

Öğretmen (1/4)

Aralık maaşı: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Bir aylık fark: 7.293,93

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Aralık maaşı: 20.871,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 31.150,34

Bir aylık fark: 10.279,09

Başkomiser (1/4)

Aralık maaşı: 15.188,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.669,21

Bir aylık fark: 7.480,46

Polis memuru (1/4)

Aralık maaşı: 14.935,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.290,49

Bir aylık fark: 7.355,49

Hemşire (Lisans - 1/4)

Aralık maaşı: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Bir aylık fark: 7.293,93

Mühendis (1/4)

Aralık maaşı: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Bir aylık fark: 7.293,93

Teknisyen (Lise -1/4)

Aralık maaşı: 10.632,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.869,01

Bir aylık fark: 5.236,51

Pratisyen hekim (1/4)

Aralık maaşı: 25.906,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 38.665,08

Bir aylık fark: 12.758,83

Profesör (1/4)

Aralık maaşı: 28.350,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 42.312,38

Bir aylık fark: 13.962,38

İmam-hatip

Aralık maaşı: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Bir aylık fark: 7.293,93

Avukat (1/4)

Aralık maaşı: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Bir aylık fark: 7.293,93

En düşük memur emekli aylığı

Aralık maaşı: 9.877,08

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.741,54

Bir aylık fark: 4.864,46