Emekliye %4 vergi iadesi yatacak! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağ-kur'luya 5.122 TL ek ödeme zam farkına ilave edilecek! 1-2-3-4 Şubat tarihlerinde...

1 Aralık enflasyon oranlarının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da netleşti. Bilindiği üzere, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.57 olarak belirlenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Bunun yanı sıra %4 vergi iadesi hesabı da bulunuyor. İşte detaylar...

2 Böylece tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak. Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor.