TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?
TOKİ son dakika 50 bin konut alım ile ilgili ön talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar TOKİ'den ev alabilmek için bankalara akın ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce açıkladığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine olan talep her geçen gün artıyor. Peki TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları nedir? TOKİ evleri başvuru evrakları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde
6 Mart'ta taleplerin toplanmaya başladığı konutlarla ilgili bilgi almak ve şehirlerindeki projelere talep oluşturmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin internet sitesini kilitliyor. Altyapı için dakika dakika güçlendirme çalışmaları yapılsa da, yoğunluktan dolayı siteye erişim ve başvuru bilgilendirme formuna ulaşmak bile uzun zaman alıyor.
Vatandaşların yoğun talep gösterdiği konutların yüzde 64'ün alt gelir grubu için hayata geçirilen 2+1 konutlar oluşturuyor. Kalan yüzde 36'sı ise orta gelir grubuna hitap eden 3+1 konutlardan meydana geliyor. 3 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar, yatay mimari esas alınarak hayat bulacak.
Müracaatlar bankaya
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan, diğer başvuruların ise 6-22 Mart tarihleri olmak üzere taleplerin alınması 4 ayrı gruba ayrılsa da banka şubeleri yoğunluktan payını alıyor.
Bilgi almak için TOKİ'nin internet sitesini kilitleyen vatandaşlar, aynı yoğunluğu bankalarda da yaşıyor. Vatandaşların başvuru için talep toplama işlemlerini yapan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine giderek, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1.000 lira ön kayıt ödemesi yapması gerekiyor.