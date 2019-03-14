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TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

TOKİ son dakika 50 bin konut alım ile ilgili ön talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar TOKİ'den ev alabilmek için bankalara akın ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce açıkladığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine olan talep her geçen gün artıyor. Peki TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları nedir? TOKİ evleri başvuru evrakları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde

14.03.2019 10:35 - Son Güncelleme: 14.03.2019 10:37
TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

TOKİ 50 bin konut için başvuru şartları her geçen gün daha da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir hafta TOKİ'nin 67 ilde gerçekleşen 50 bin konutluk projesini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra vatandaşlar bankalara koştu.

TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

6 Mart'ta taleplerin toplanmaya başladığı konutlarla ilgili bilgi almak ve şehirlerindeki projelere talep oluşturmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin internet sitesini kilitliyor. Altyapı için dakika dakika güçlendirme çalışmaları yapılsa da, yoğunluktan dolayı siteye erişim ve başvuru bilgilendirme formuna ulaşmak bile uzun zaman alıyor.

TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

Vatandaşların yoğun talep gösterdiği konutların yüzde 64'ün alt gelir grubu için hayata geçirilen 2+1 konutlar oluşturuyor. Kalan yüzde 36'sı ise orta gelir grubuna hitap eden 3+1 konutlardan meydana geliyor. 3 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar, yatay mimari esas alınarak hayat bulacak.

TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

Müracaatlar bankaya

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan, diğer başvuruların ise 6-22 Mart tarihleri olmak üzere taleplerin alınması 4 ayrı gruba ayrılsa da banka şubeleri yoğunluktan payını alıyor.

TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

Bilgi almak için TOKİ'nin internet sitesini kilitleyen vatandaşlar, aynı yoğunluğu bankalarda da yaşıyor. Vatandaşların başvuru için talep toplama işlemlerini yapan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine giderek, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1.000 lira ön kayıt ödemesi yapması gerekiyor.

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