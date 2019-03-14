TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları - TOKİ evleri başvuru evrakları nedir?

TOKİ son dakika 50 bin konut alım ile ilgili ön talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar TOKİ'den ev alabilmek için bankalara akın ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce açıkladığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine olan talep her geçen gün artıyor. Peki TOKİ son dakika 50 bin konut alım başvuru şartları nedir? TOKİ evleri başvuru evrakları nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde

14.03.2019 10:35 - Son Güncelleme: 14.03.2019 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





