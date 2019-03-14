2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ 50 bin konut projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Binlerce vatandaş TOKİ konutlarına başvuru yapmak için TOKİ başvuru şartlarıyla ilgili detaylar hakkında araştırma yapıyor. TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. İşte TOKİ konutlarıyla ilgili merak edilen detaylar...