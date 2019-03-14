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2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ 50 bin konut projesiyle ilgili müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. TOKİ projesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşlar, şimdi bu konutların hangi illerde yapılacağını merak ediyor. TOKİ konutları hangi illerde ve hangi ilçelerde yapılacak sorusu bu nedenle merak edilen konular arasında yer alıyor.

14.03.2019 23:25 - Son Güncelleme: 14.03.2019 23:27
2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ 50 bin konut projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Binlerce vatandaş TOKİ konutlarına başvuru yapmak için TOKİ başvuru şartlarıyla ilgili detaylar hakkında araştırma yapıyor. TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. İşte TOKİ konutlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ evleri sosyal konut hamlesi ile İstanbul'da 5 proje için tam 6 bin 300 konut inşaası yapılacak. Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Silivri ilçesi Alipaşa Pirimehmetpaşa Mahallesi
Başakşehir ilçesi Hoşdere Mevkii
Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi
Başakşehir Ayazma
Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii

2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Yenimahalle Yakacık Mahallesi
Sincan Saraycık Mahallesi

2019 TOKİ konutları hangi illere ve hangi ilçelere yapılacak?

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Torbalı ilçesi Ayrancılar
Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi
Aliağa ilçesi
Bergama ilçesi Zafer Mahallesi
Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi

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