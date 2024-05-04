THY kabin memuru alımı yapacak! Lise mezunu olanlar dikkat! Yüksek maaş ile başvuru ekranı açıldı! 20-40 yaş arasında olanlar...

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak, hizmet kalitesi ve geniş ağıyla ön plana çıkıyor. Şirket, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla birlikte, ekibine katılacak yeni yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda, THY, kabin memuru alımı için yeni bir adım atıyor. THY, yolcularına sunduğu yüksek kaliteli hizmet ve geniş uçuş ağıyla uluslararası alanda büyük bir itibar kazanmıştır. Yolcularına uçuş sırasında benzersiz bir deneyim sunmayı hedefleyen THY, bu misyonu gerçekleştirmek için özverili ve yetenekli kabin memurları arıyor. Bu doğrultuda, kabin memuru alımı ilanı, kariyerinde uluslararası bir perspektif arayan, seyahat etmeyi seven ve müşteri hizmetlerinde mükemmellik hedefleyen bireyler için heyecan verici bir fırsat sunuyor.