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6 milyona "fark"lı zam! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz rakamlarında önemli ipucu geldi! Yeni oranlarla kim ne kadar maaş alacak?

6 milyon memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz'da alacakları toplu sözleşme zammında. TÜİK verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın tahminine göre de, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 olacak ve toplam zam oranı yüzde 20.39'a ulaşacak. 5 aylık enflasyon verisiyle zam oranı için önemli ipucu da gelmiş oldu. Peki memur ve memur emeklilerini önümüzdeki ay neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak? İşte takvim.com.tr farkıyla detaylar…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 13:11 Güncelleme 11 Haziran 2024, 13:20
6 milyona farklı zam! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz rakamlarında önemli ipucu geldi! Yeni oranlarla kim ne kadar maaş alacak? 1

Memurların, emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da toplu sözleşme artışı alacak 6 milyon memur ve memur emeklisi yüzde 10'luk zamma eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor. Bu fark 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla büyük ölçüde şekillenirken, Haziran verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

6 milyona farklı zam! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz rakamlarında önemli ipucu geldi! Yeni oranlarla kim ne kadar maaş alacak? 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak. Bu da 3 Temmuz'da belli olacak.

6 milyona farklı zam! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz rakamlarında önemli ipucu geldi! Yeni oranlarla kim ne kadar maaş alacak? 3

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.44'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.39'u bulacak.

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