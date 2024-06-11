Memurların, emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da toplu sözleşme artışı alacak 6 milyon memur ve memur emeklisi yüzde 10'luk zamma eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor. Bu fark 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla büyük ölçüde şekillenirken, Haziran verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak. Bu da 3 Temmuz'da belli olacak.