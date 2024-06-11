Memurların, emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da toplu sözleşme artışı alacak 6 milyon memur ve memur emeklisi yüzde 10'luk zamma eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor. Bu fark 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla büyük ölçüde şekillenirken, Haziran verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak. Bu da 3 Temmuz'da belli olacak.
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.44'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.39'u bulacak.