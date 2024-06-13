Memur ve emekli maaş zammının belirlenmesinde kritik bir faktör olan enflasyon verileri, yılın ilk ve ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre değerlendiriliyor. Bu veriler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanıyor, böylece milyonlarca memur ve emeklinin gelir düzeyi bu oranlara bağlı olarak şekilleniyor. Bu bağlamda 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklisinin ne kadar zam alacağı belli oldu. Peki; Emekli maaşı ne zaman artacak? Ne kadar olacak? A Haber Muhabiri İslim İstanbullu konuğu Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen'e emekliyi bekleyen artış senaryolarını sordu. İşte senaryolar...