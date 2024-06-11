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Dar gelirlilere enerji desteği! Doğal gaz ve elektrikte fatura desteği için düğmeye basıldı

Hükümet, doğal gaz ve elektrik faturaları konusunda yeni bir düzenlemeye gitmek üzere harekete geçiyor. Yapılan çalışmalara göre vatandaşlar gelirine göre doğal gaz ve elektrik tarifesi ödeyecek. Peki, bu nasıl mümkün olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:11 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:34
Dar gelirlilere enerji desteği! Doğal gaz ve elektrikte fatura desteği için düğmeye basıldı 1

Hanelere sağlanan 25 metreküplük doğal gaz desteğinin sona ermesinin ardından, hükümetin yeni bir fatura desteği üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu "sosyal tarife" düzenlemesiyle, gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteği sağlanacak.

Dar gelirlilere enerji desteği! Doğal gaz ve elektrikte fatura desteği için düğmeye basıldı 2

3 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü öğrenildi.

Dar gelirlilere enerji desteği! Doğal gaz ve elektrikte fatura desteği için düğmeye basıldı 3

Yapılan çalışmaya göre; elektrikte ve doğal gazda yaklaşık yüzde 50'lik sübvansiyon, dar gelirli kesim için genişletilirken, geliri yüksek kesimler destek kapsamından çıkarılacak.

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