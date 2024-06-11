Dar gelirlilere enerji desteği! Doğal gaz ve elektrikte fatura desteği için düğmeye basıldı

Hükümet, doğal gaz ve elektrik faturaları konusunda yeni bir düzenlemeye gitmek üzere harekete geçiyor. Yapılan çalışmalara göre vatandaşlar gelirine göre doğal gaz ve elektrik tarifesi ödeyecek. Peki, bu nasıl mümkün olacak? İşte detaylar...