Dar gelirlilere enerji desteği! Doğal gaz ve elektrikte fatura desteği için düğmeye basıldı

Hükümet, doğal gaz ve elektrik faturaları konusunda yeni bir düzenlemeye gitmek üzere harekete geçiyor. Yapılan çalışmalara göre vatandaşlar gelirine göre doğal gaz ve elektrik tarifesi ödeyecek. Peki, bu nasıl mümkün olacak? İşte detaylar...
3 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Konuyla ilgili çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü öğrenildi.
Yapılan çalışmaya göre; elektrikte ve doğal gazda yaklaşık yüzde 50'lik sübvansiyon, dar gelirli kesim için genişletilirken, geliri yüksek kesimler destek kapsamından çıkarılacak.