Müjdeli haber; Emekliye 2'li bayram maaşı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya en az 13.000 TL ödeme yatacak! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar...

Türkiye'deki Emekli Sandığı (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemeleri resmen başladı. İlk olarak memur emeklilerine yapılan ödemelerin ardından, bugün Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına aktarılmaya başlandı. SSK emeklilerine gelince, onların ikramiyeleri ise maaş ödeme günlerine bağlı olarak farklı tarihlerde yapılacak. Bayram vesilesiyle emeklilere hem ikramiye hem de maaş ödemeleri gerçekleştirilecek. İkramiye ve maaş ödemelerine dair tüm detaylar ve ödeme takvimi haberimizde yer alıyor.