Müjdeli haber; Emekliye 2'li bayram maaşı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya en az 13.000 TL ödeme yatacak! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar...

Türkiye'deki Emekli Sandığı (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemeleri resmen başladı. İlk olarak memur emeklilerine yapılan ödemelerin ardından, bugün Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına aktarılmaya başlandı. SSK emeklilerine gelince, onların ikramiyeleri ise maaş ödeme günlerine bağlı olarak farklı tarihlerde yapılacak. Bayram vesilesiyle emeklilere hem ikramiye hem de maaş ödemeleri gerçekleştirilecek. İkramiye ve maaş ödemelerine dair tüm detaylar ve ödeme takvimi haberimizde yer alıyor.
Türkiye genelinde, başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi, Kurban Bayramı'nı sevdiklerine huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirebilmek için ekonomik bir destekle daha buluştu. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler, bayram öncesi sevinci yaşadılar. Kurban Bayramı ikramiyelerini dün almaya hak kazandılar.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi Kurban Bayramı'na ikramiyeleri cebinde girecek. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı ikramiyelerini dün aldı.