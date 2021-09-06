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Haberler Ekonomi Tek tek açıklandı! Eylül 2021'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

Tek tek açıklandı! Eylül 2021'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

Belediyelerden ihtiyaç sahibi ailelere meydana getirilen yardımlar hız kesmeden eylül ayında da devam ediyor. Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler şeklinde kuruluşlar tarafından maddi durumu kritik olan yurttaşlara destekler sağlanıyor. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. Bu yardımlar yakacak, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödeniyor. Öğrenciler için ödenen eğitim yardımları, kira yardımları ve fakirlik maaşları şeklinde oldukça yardım ön planda yer alıyor. Peki, maddi yardım başvuruları nasıl yapılır? Gıda, erzak, kırtasiye yardımı müracaat şartları nedir? İşte tüm detaylar!

06.09.2021 16:57 - Son Güncelleme: 06.09.2021 16:57
Tek tek açıklandı! Eylül 2021’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

Tek tek açıklandı! Eylül 2021'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı! Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı vatandaşlar tarafından dört gözle beklenen konulardan birisi. Valiliklerden kaymakamlıklardan maddi zorluklar sürecinde bazı dayanaklar alabilirsiniz. Yazılı müracaat yapılması ile sağlanan bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri, alabilecekleri maddi yardımları ve başvuru işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin detayları sayfamızda deklare ettik. Devlet tarafınca yapılan yardım ödemeleri çok değişik müesseseler tarafınca ödeniyor. Bu ödemelerin kimileri bakanlıklar üzerinden ödenirken bazı yardımlar ise bakanlıkların alt üniteleri tarafından sağlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tek tek açıklandı! Eylül 2021’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

BELEDİYE YARDIMI NASIL ALINIR, BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

Tek tek açıklandı! Eylül 2021’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

ERZAK YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?

Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

Nüfus cüdanı fotokopisi

Dilekçe

Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

Tek tek açıklandı! Eylül 2021’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

Belediye yardım parası

Odun ve kömür yardımı

Gıda ve erzak yardımı

Muhtaç asker ailesi yardımı

Belediye yaşlı bakım hizmetleri

Tek tek açıklandı! Eylül 2021’de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı!

Kırtasiye yardımı

Öğrencilere okul yardımı

Belediye bursu

Giyecek yardımı

Sosyal yardım kartı

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