Tek tek açıklandı! Eylül 2021'de belediye, valilik, kaymakamlıktan yardım destekleri! Erzak, gıda, nakit para yardımı başvuruları başladı! Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı vatandaşlar tarafından dört gözle beklenen konulardan birisi. Valiliklerden kaymakamlıklardan maddi zorluklar sürecinde bazı dayanaklar alabilirsiniz. Yazılı müracaat yapılması ile sağlanan bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri, alabilecekleri maddi yardımları ve başvuru işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin detayları sayfamızda deklare ettik. Devlet tarafınca yapılan yardım ödemeleri çok değişik müesseseler tarafınca ödeniyor. Bu ödemelerin kimileri bakanlıklar üzerinden ödenirken bazı yardımlar ise bakanlıkların alt üniteleri tarafından sağlanıyor.